 В Татарстане на 18,6% выросла заболеваемость сифилисом
news_header_top_970_100

В Татарстане на 18,6% выросла заболеваемость сифилисом

Показатель 2022 года ниже многолетнего почти на 30%.

Республика
23 ноября 2022  17:09
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане за 10 месяцев этого года на 18,6% увеличилось количество заболевших сифилисом. Об этом сообщили Управлении Роспотребнадзора по республике.

При этом в ведомстве добавили, что показатель 2022 года ниже среднемноголетнего на 29,9%. 

В этом году татарстанцы заражались гонореей на 5,1% реже.

Также Роспотребнадзор напомнил, что для избежания половых инфекций необходимо использовать барьерные контрацептивы, лучше всего презервативы и вести упорядоченную половую жизнь.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане уровень заражения ВИЧ в два раза ниже среднероссийского.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса