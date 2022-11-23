В Татарстане на 18,6% выросла заболеваемость сифилисом

В Татарстане за 10 месяцев этого года на 18,6% увеличилось количество заболевших сифилисом. Об этом сообщили Управлении Роспотребнадзора по республике.

При этом в ведомстве добавили, что показатель 2022 года ниже среднемноголетнего на 29,9%.

В этом году татарстанцы заражались гонореей на 5,1% реже.

Также Роспотребнадзор напомнил, что для избежания половых инфекций необходимо использовать барьерные контрацептивы, лучше всего презервативы и вести упорядоченную половую жизнь.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане уровень заражения ВИЧ в два раза ниже среднероссийского.