В Татарстане на 2 тыс. рублей поднимут прожиточный минимум на 2025 год

news_top_970_100
Республика
31 июля 2024  20:15

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал документ, согласно которому величина прожиточного минимума в РТ в 2025 году составит 15 073 рубля.

Напомним, что на текущий момент его величина составляет 13 135 рублей. Таким образом прирост составит почти 2 тыс. рублей или 15%. Кроме того, изменится величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 16 430 рублей, пенсионеров – 12 963 и детей – 14 621 рубль.

Отметим, что в среднем прожиточный уровень в России в 2025 году составит 17 733 рубля.

Раньше мы писали, что самозанятые Татарстана заплатили 6,8 млрд рублей налогов за 5 лет.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане на 2 тыс. рублей поднимут прожиточный минимум на 2025 год
Часы на ул. Баумана впервые за 25 лет отремонтируют
В Казани ограничат движение на части улиц Советского района
Ипотеку для айтишников продлили до конца десятилетия
Татарстан инвестировал 146 млрд рублей в агропромышленный комплекс за 5 лет
В Казани усиленно очищают ливневки
Минсельхозпрод РТ объявляет о начале приема заявок на предоставление гранта «Агростартап»
В Казани построят теплицу на 1,2 гектаров на Даурской