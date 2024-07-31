В Татарстане на 2 тыс. рублей поднимут прожиточный минимум на 2025 год

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал документ, согласно которому величина прожиточного минимума в РТ в 2025 году составит 15 073 рубля.

Напомним, что на текущий момент его величина составляет 13 135 рублей. Таким образом прирост составит почти 2 тыс. рублей или 15%. Кроме того, изменится величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 16 430 рублей, пенсионеров – 12 963 и детей – 14 621 рубль.

Отметим, что в среднем прожиточный уровень в России в 2025 году составит 17 733 рубля.

Раньше мы писали, что самозанятые Татарстана заплатили 6,8 млрд рублей налогов за 5 лет.