В Татарстане на 33% выросло число травяных пожаров

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Республика
28 апреля 2025  16:09

С начала года в республике зарегистрировано 1320 возгораний сухой травы и мусора на площади свыше 14 гектаров. Количество пожаров увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число погибших сократилось до 46 человек, травмированных — до 47.

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Нижнекамском районе, Казани, Набережных Челнах, Тукаевском и Зеленодольском районах. Дважды огонь перекидывался на строения. Ежедневно пожарные совершают более 40 выездов, 90% из которых связаны с горящей травой.

В республике действует особый противопожарный режим: запрещены пиротехника и разведение костров в опасных зонах. К административной ответственности уже привлечены 16 граждан и 11 должностных лиц. До конца мая запрещено приготовление шашлыков в 122 населенных пунктах, граничащих с лесом.

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