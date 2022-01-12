Руководство Татарстана выразило соболезнования по поводу смерти Героя Соцтруда Валентины Сорокиной

Власти Татарстана выразили соболезнования родным ушедшей из жизни Валентине Сорокиной, Герою Соцтруда и активной общественницы.

Валентина Васильевна родилась 27 февраля 1936 года в деревне Михайловка Аксубаевского района Татарской АССР. После войны она работала свинаркой в совхозах «Большевик» и «Восход» Аксубаевского района. Сложные условия труда не сломили ее характер, она постоянно училась и совершенствовала свои знания в сфере животноводства, применяя полученные навыки на практике.

В своей жизни она добилась высоких результатов в повышении продуктивности животноводства, а также занималась общественной деятельностью. Так, в 1971-1975 годах Сорокина избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР, членом райкома КПСС, обкома партии.

В 1976 году за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических обязательств ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Свои соболезнования родным и близким Валентины Васильевны выразили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Фарид Мухаметшин, Алексей Песошин и другие общественные и политические деятели республики.