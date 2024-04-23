В Татарстане на 9 тысяч выросло число многодетных семей за год

В Татарстане зафиксирована 51,5 тысяча многодетных семей, получающихся социальную поддержку – это на 9,1 тысяч больше, чем периодом ранее.

В Минтруде Татарстана сообщили, что прогнозная численность семей, у которых может появиться право на получение соцподдержки вырастет на 28% и составит 20 тысяч.

В Татарстане граждане с тремя и более детьми получают комплекс мер социальной поддержки.

Меры поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет, если он учится на очной форме обучения.

Указанной категории граждан установлены субсидии на приобретение лекарств для ребенка до 6 лет, оплату жилья и коммунальных услуг. Также предусмотрена ежемесячная субсидия на проезд обучающимся детям до достижения возраста 23 лет.