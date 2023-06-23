 В Татарстане на перевод общественного транспорта на газ потратят 122 млн рублей
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В Татарстане на перевод общественного транспорта на газ потратят 122 млн рублей

За январь-май 2022 года на газ переоборудовали 199 ТС.

Республика
23 июня 2023  18:11
Автор:
Эдуард Салихов

В этом году в Татарстане на перевод транспорта на газомоторное топливо потратят 122 млн руб. Об этом заявил замглавы Мипромторга РТ Марат Минибаев.

Минибаев отметил, что за январь-май 2023 года на газ переоборудовали 199 транспортных средств. Минибаев добавил, что в 2023-2024 годах планируется около 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Он отметил, что это более экономичный и экологичный вид транспорта.

Ранее «КВ» сообщали, что на сегодняшний день в республике свыше 1800 транспортных средств общественного назначения. Из них более 40% — 693 — работает на газомоторном топливе.

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