В Татарстане на перевод общественного транспорта на газ потратят 122 млн рублей

В этом году в Татарстане на перевод транспорта на газомоторное топливо потратят 122 млн руб. Об этом заявил замглавы Мипромторга РТ Марат Минибаев.

Минибаев отметил, что за январь-май 2023 года на газ переоборудовали 199 транспортных средств. Минибаев добавил, что в 2023-2024 годах планируется около 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Он отметил, что это более экономичный и экологичный вид транспорта.

Ранее «КВ» сообщали, что на сегодняшний день в республике свыше 1800 транспортных средств общественного назначения. Из них более 40% — 693 — работает на газомоторном топливе.