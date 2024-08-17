В Татарстане на создание сети ресурсных центров потратили более 8 млрд рублей

За последние восемь лет в Татарстане создана и активно развивается сеть из 47 ресурсных центров, на которые было потрачено 8,2 млрд рублей, из которых 7,2 млрд – средства республиканского бюджета. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Ресурсные центры создаются на базе колледжей и техникумов для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В их оснащение современным оборудованием инвестируют как бюджетные средства, так и предприятия-заказчики.

Распределение ресурсных центров по территории республики соответствует Стратегии социально-экономического развития Татарстана. Так, в Казанской экономической зоне работают 23 центра по 14 направлениям, в Камской – 14 центров по 8 направлениям, а в Альметьевской – 10 центров, специализирующихся на 5 направлениях.

Отмечается, что создание сети ресурсных центров соответствует целям нацпроекта «Образование» и способствует профессиональному развитию студентов, а также помогает им в реализации навыков, полученных в рамках движения «Профессионалы» и конкурсов профмастерства.