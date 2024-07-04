В Татарстане на телеканалах покажут марафон «Вступай в армию Победы!»

В Татарстане 15 июля пройдет масштабный телемарафон «Вступай в армию Победы!», который объединит телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-Планета» в едином информационном потоке. К марафону присоединятся «Болгар Радиосы» и другие СМИ.

С 8 утра до 8 вечера зрители смогут узнать о преимуществах контрактной службы, послушать истории семей участников специальной военной операции, Героев России и бойцов именных батальонов Татарстана. Трансляция охватит разные города республики, включая Альметьевск, Набережные Челны, Мамадыш, Нижнекамск, Зеленодольск и Лениногорск, а также представит репортажи корреспондентов из зоны СВО и фильмы из цикла «Наши Герои».

В прямом эфире будет организована выставка, демонстрирующая работу волонтеров, которые создают для бойцов дроны, окопные свечи, сухие супы и другую необходимую помощь.