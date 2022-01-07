 В Татарстане в столкновении легковушки и рейсового автобуса пострадали
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В Татарстане в столкновении легковушки и рейсового автобуса пострадали

Пострадавшие госпитализированы.

Республика
7 января 2022  10:37
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане на трассе Казань – Оренбург столкнулись автомобиль KIA и рейсовый автобус, направляющийся по маршруту Азнакаево – Казань. Авария прозошла 6 января около 10 вечера, сообщет ИА «Татар-информ».

Со слов очевидцев, водитель легковушки хотел обогнать снегоуборочную машину, но при обгоне столкнулся с рейсовым автобусом.

Пострадали трое человек: двое пассажиров автобуса и авто, а также водитель легковушки. 

Все пострадавшие госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в Верхнеуслонском районе республики столкнулись «Додж» и «Шевроле». В результате ДТП погибло три человека.

 

 

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