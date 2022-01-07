В Татарстане в столкновении легковушки и рейсового автобуса пострадали

В Татарстане на трассе Казань – Оренбург столкнулись автомобиль KIA и рейсовый автобус, направляющийся по маршруту Азнакаево – Казань. Авария прозошла 6 января около 10 вечера, сообщет ИА «Татар-информ».
Со слов очевидцев, водитель легковушки хотел обогнать снегоуборочную машину, но при обгоне столкнулся с рейсовым автобусом.
Пострадали трое человек: двое пассажиров автобуса и авто, а также водитель легковушки.
Все пострадавшие госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.
Ранее сообщалось, что в Верхнеуслонском районе республики столкнулись «Додж» и «Шевроле». В результате ДТП погибло три человека.