В Татарстане на время ледостава выставили 6 спасательных постов

В Татарстане для контроля на водных объектах в период ледостава выставлено шесть временно-спасательных постов. Всего выставят 10 постов. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя Главного управления МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов.

«На сегодня выставлено шесть постов — в Казани, в селе Ташкирмень Лаишевского района, в селе Мелькен Мензелинского района, и сегодня было выставлено еще два пункта в поселке Алексеевское и в Челнах. Временные посты будут функционировать до установления прочного ледяного покрова на реках республики», — отметил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий. В среду на территории республики будет метель.