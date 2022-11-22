 В Татарстане на время ледостава выставили 6 спасательных постов
news_header_top_970_100

В Татарстане на время ледостава выставили 6 спасательных постов

Пункты будут выставлены до установления прочного ледяного покрова на реках региона.

Республика
22 ноября 2022  14:22
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане для контроля на водных объектах в период ледостава выставлено шесть временно-спасательных постов. Всего выставят 10 постов. Об этом на пресс-конференции сообщил замруководителя Главного управления МЧС РФ по РТ Юрий Венедиктов. 

«На сегодня выставлено шесть постов — в Казани, в селе Ташкирмень Лаишевского района, в селе Мелькен Мензелинского района, и сегодня было выставлено еще два пункта в поселке Алексеевское и в Челнах. Временные посты будут функционировать до установления прочного ледяного покрова на реках республики», — отметил спикер. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий. В среду на территории республики будет метель.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса