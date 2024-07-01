В Татарстане набирают бойцов в именной батальон «Батыр»

В Татарстане продолжается формирование именного батальона «Батыр», который будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне специальной военной операции.

Бойцы пройдут боевое слаживание в Самарской области, где их обучат тактической медицине, стрелковому бою и другим необходимым навыкам. Для проживания бойцов предоставляется комфортное солдатское общежитие.

В батальон в первую очередь принимаются жители Татарстана, но также в него могут попасть и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике.

Батальон будет структурным подразделением военной комендатуры, поэтому в качестве кандидатов в первую очередь рассматриваются лица, не имеющие серьезных проблем с законом.

Бойцы «Батыра» получат единовременную выплату в размере до миллиона рублей. В зоне СВО им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие от 210 тысяч рублей.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым и берут под опеку семьи бойцов.