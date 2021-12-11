В Татарстане наблюдается напряженная ситуация по поголовью крупного рогатого скота. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Всего в республике содержится 565 тыс. голов скота,количество которых в 2020 году уменьшилось на 5%, рассказал министр.

Зяббаров назвал животноводство ежедневным источник, приносящим доход. Так, за 2021 год от продажи продуктов животного происхождения было получено 78 млрд рублей.

Однако при том, что животноводство приносит прибыль и показывает положительную динамику, некоторые районы Татарстана все равно сокращают поголовье скота, отметил министр.

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