В Татарстане наблюдается снижение числа квартирных краж

В Татарстане зафиксировано снижение количества квартирных краж, однако полицейские бьют тревогу: растет профессионализм преступников. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска МВД по РТ Рефат Катипов в ходе пресс-конференции.

«Несмотря на то, что доля квартирных краж в общем объеме преступлений остается незначительной, они по-прежнему оказывают серьезное влияние на оперативную обстановку в республике», — отметил Рефат Катипов.

За первое полугодие 2024 года в Татарстане зарегистрировано 79 квартирных краж (57 из них раскрыты). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было совершено 129 краж.

Основная часть преступлений (около 80%) приходится на городскую местность. Лидером по числу краж является Казань (24 случая).

По словам Рефата Катипова, преступники стали тщательнее планировать свои действия, использовать специальные технические средства, что приводит к увеличению материального ущерба граждан.

«Мы фиксируем случаи, когда злоумышленники длительное время отслеживают потенциальных жертв, используют средства видеонаблюдения, собирают информацию и разрабатывают детальные планы», — рассказал начальник Управления угрозыска.

В качестве примера Рефат Катипов привел недавний случай, когда группа преступников опустошила квартиру всего за несколько минут, воспользовавшись неприкрытым окном для домашнего питомца.