В Татарстане началась уборочная кампания

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Республика
17 июля 2024  14:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане началась уборка зерновых культур. 13 районов республики уже приступили к работам. Собрано 22 тысячи тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га, сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

По словам Садыкова, жаркая погода ускоряет созревание зерна, но влажность пока не везде оптимальна.

Для уборки в этом году задействовано 3,4 тысячи комбайнов, закуплено 50 новых машин. Проверка техники показала, что уборочный комплекс хорошо подготовлен.

В целом, предстоит обмолотить 1 млн 332 тысяч гектаров зерновых культур, 35 тысяч гектаров кукурузы, 482 тысяч гектаров масличных культур, 55 тысяч гектаров сахарной свеклы, 4,3 тысяч гектаров картофеля и 1,9 тысяч гектаров овощей.

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