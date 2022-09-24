В Татарстане начали отапливаться почти 5 тыс. многоквартирных домов

В Татарстане запустили 1678 котельных, что составляет 53,89%. Об этом на совещании в Кабмине РТ сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. По словам министра, в настоящий момент в регионе отапливаются уже 4999 многоквартирных домов.

В соцобъекты тепло также уже поступает — отапливаются более 2 тыс. объекта образования — это 72,2%. «На сегодня в 41 муниципальном образовании приняты постановления о начале отопительного периода», — отметил министр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что отопление в жилые многоквартирные дома Набережных Челнов будет подано 26 сентября. Если на улице будет холодно, то в батареи в квартирах тепло подадут раньше заявленного срока. Ранее в челнинской администрации сообщали, что город полностью готов к новому отопительному сезону, а батареи планировали включить 16 сентября.