 В Татарстане начали выдавать субсидии самозанятым
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В Татарстане начали выдавать субсидии самозанятым

Деньги можно потратить на развитие и модернизацию бизнеса.

Республика
14 декабря 2021  09:55
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане начались выплаты субсидий самозанятым гражданам. Работу по выплатам проводит центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ.

Субсидии получают те предприниматели, которые подали заявки в рамках государственной программы по предоставлению субсидий со специальным налоговым режимом для реализации профессиональной деятельности.

Полученные средства предприниматели направят на приобретение оборудования и услуг для развития и модернизации бизнеса.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 64,5 тыс. человек.

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