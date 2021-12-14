В Татарстане начали выдавать субсидии самозанятым

В Татарстане начались выплаты субсидий самозанятым гражданам. Работу по выплатам проводит центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ.

Субсидии получают те предприниматели, которые подали заявки в рамках государственной программы по предоставлению субсидий со специальным налоговым режимом для реализации профессиональной деятельности.

Полученные средства предприниматели направят на приобретение оборудования и услуг для развития и модернизации бизнеса.

Ранее сообщалось, что число самозанятых в Татарстане с начала года выросло на 64,5 тыс. человек.