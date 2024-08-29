В Татарстане начался сезон ротовирусных инфекций и гриппа

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила о росте числа зарегистрированных случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса в республике. За 34 недели текущего года зафиксировано 7658 обращений.

По словам Авдониной, в этом году рост заболеваемости начался раньше обычного. Наблюдается постоянное увеличение числа заболевших ОРВИ в течение последних трех недель, при этом на текущей неделе прирост составил 18%. Заболеваемость преимущественно наблюдается среди взрослого населения.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост заболеваемости в связи с началом учебного года.