В Татарстане начинается подомовой обход избирателей перед выборами в Госсовет

С сегодняшнего дня члены участковых избирательных комиссий Татарстана начнут обходить жителей республики, чтобы рассказать им о предстоящих выборах в Госсовет РТ, которые состоятся 8 сентября.

Как сообщили в Центризбиркоме республики, во время обхода избирателям расскажут о том, как найти свой избирательный участок, какие возможности есть для голосования на дому и до какого срока можно подать заявление на голосование в системе «Мобильный избиратель».

Помимо подомового обхода, информация о выборах будет распространяться и в людных местах городов Татарстана, таких как торговые центры, парки и скверы, а также у проходных предприятий.