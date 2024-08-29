В Татарстане начинается подомовой обход избирателей перед выборами в Госсовет

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Республика
29 августа 2024  13:39
Автор:
Эндже Гарафиева

С сегодняшнего дня члены участковых избирательных комиссий Татарстана начнут обходить жителей республики, чтобы рассказать им о предстоящих выборах в Госсовет РТ, которые состоятся 8 сентября.

Как сообщили в Центризбиркоме республики, во время обхода избирателям расскажут о том, как найти свой избирательный участок, какие возможности есть для голосования на дому и до какого срока можно подать заявление на голосование в системе «Мобильный избиратель».

Помимо подомового обхода, информация о выборах будет распространяться и в людных местах городов Татарстана, таких как торговые центры, парки и скверы, а также у проходных предприятий.

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