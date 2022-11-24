 Татарстанская Каппадокия: в республике планируют развивать воздухоплавание для туристов
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Татарстанская Каппадокия: в республике планируют развивать воздухоплавание для туристов

В регионе создадут отдельную базу отдыха в пределах Зеленодольского или Пестречинского районов.

Республика
24 ноября 2022  14:20
Автор:
Карина Кострулева

Этим летом в Татарстане состоялся первый фестиваль аэростатов. В будущем в регионе планируется развивать данный вид туризма. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Для нашей республики этот вид туризма новый, но очень перспективный. Наверное, у каждого человека есть мечта полетать на воздушном шаре, причем это не простое желание, а что-то недостижимое. У нас есть уникальные локации — это и остров-град Свияжск, и Великий Болгар, и Камское Устье», — сказал спикер.

Гендиректор компании Global Media Андрей Ермолаев отметил, что в России самые низкие цены на полеты. По словам спикера, деньги, которые можно потратить на индивидуальный полет в РФ, в Каппадокии уйдет лишь на «путешествие в автобусе». 

В дальнейшем планируется соорудить отдельную базу отдыха в пределах Зеленодольского или Пестречинского районов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в небо над Свияжском поднялись 10 лучших воздухоплавателей России и Армении. Воздушные шары пролетели над островом Свияжском, Иннополисом, а также над реками Волга и Свияга.

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