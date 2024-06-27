В Татарстане наиболее востребованы инженеры, сварщики и водители

На рынке труда Татарстана по-прежнему высокий спрос на специалистов в обрабатывающих производствах, строительстве, на транспорте и в машиностроении, сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Средняя зарплата в разных сферах Татарстана варьируется. Например, водители автомобилей в среднем получают 47,4 тысячи рублей, кладовщики – 43,2 тысячи рублей, инженеры – 46 тысяч рублей, монтажники – 65,8 тысяч рублей, врачи – 30,6 тысяч рублей, повара – 33,9 тысяч рублей.

Рейтинг востребованных профессий составили инженеры, электрогазосварщики, водители автомобилей, штукатуры, арматурщики и каменщики. В бюджетных отраслях наблюдается постоянный дефицит врачей и медсестер. Министерство труда РТ рекомендует работодателям обращать внимание на эти данные при формировании зарплатной политики, чтобы сделать свою компанию более привлекательной для квалифицированных специалистов.