В Татарстане намерены ввести льготы на налоги для некоторых предприятий

Компании по производству стальных бесшовных труб смогут получить от Татарстана налоговую льготу в 9,2 млрд рублей. Однако воспользоваться ею могут только те организации, которые подписали специальный инвестиционный контракт и ведут проект с вложениями более, чем в 50 млрд рублей.

Отмечается, что таким способом регион планирует привлечь инвесторов.

Мера будет действовать в том случае, если законопроект будет положительно рассмотрен депутатами Госсовета Татарстана в среду, 3 июля, на очередном заседании, касающемся бюджета.

В случае одобрения данной инициативы, изменения будут внесены в два республиканских закона о налоге на имущество организаций и об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для участников специальных инвестиционных контрактов.

Для компаний, которые подпадают под условия предоставления льгот, налоговая ставка на имущество снизится до 4,55% от исчисленной суммы налога. Налоговая ставка на прибыль, зачисляемая в бюджет Республики Татарстан, будет равняться 0%.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, сумма льгот по налогу на имущество организаций может составить 4 миллиарда рублей, а по налогу на прибыль организаций — 5,2 миллиарда рублей.