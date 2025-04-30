В Татарстане направят 300 млн рублей на ремонт дорог к садовым товариществам

В Татарстане стартует масштабный ремонт дорожной инфраструктуры сельских территорий. В рамках программы 300 млн рублей выделено на обновление восьми подъездных путей к садовым обществам в разных районах республики.

Дополнительно 280 млн рублей направят на ремонт 23 подъездов к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам, а 240,2 млн рублей - на шесть дорог к детским оздоровительным учреждениям.

Работы выполнят в рамках федеральных программ: 10 объектов - по программе развития сельских территорий, 131 участок протяженностью свыше 200 км - в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам директора «Главтатдортранса» Эдуарда Данилова, эти меры направлены на повышение качества жизни в сельской местности.