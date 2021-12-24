В Татарстане насильнику дали 13 лет строгого режима

В Республике Татарстан 37-летнего жителя города Нижнекамска признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних по статьям насильственные действия сексуального характера и изнасилование. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В августе этого года две девочки 2008 года рождения приехали в гости к родственникам одной из них в Альметьевском районе. В доме на тот момент находились две женщины и обвиняемый – знакомый одной из них. Из-за выпитого алкоголя женщины уснули, а злоумышленник совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера. После этого он заманил одну из них в санузел, где изнасиловал.

Злоумышленнику назначили 13 лет строгого режима.