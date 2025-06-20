В Татарстане наступает время самых коротких ночей

Нынешний июнь уже до середины месяца выполнил свои обязательства первого летнего месяца.

Средняя температура воздуха на 2 градуса превышает норму и уже в отдельные дни жарило до 30 с лишним градусов. А вот по ливням с грозами и штормовыми ветрами норма уже перевыполнена. Выпало около 75 мм дождя, что при месячной норме 57 мм составляет 130 процентов месячного количества.

Такую погоду формирует обширный малоподвижный циклон, в котором удерживается неустойчивая погода, временами с дождем, грозами и кратковременными усилениями ветра при грозах, локально наблюдается град.

В выходные дни, 21-22 июня, к нашим районам подойдет еще один волновой циклон. Прогнозируется дождливая погода с дневными температурами 15-20 градусов, что соответствует значениям ниже нормы на 3-5 градусов.

Но не будем огорчаться по поводу снижения температурного фона, лето еще только начинается. По действующему гражданскому календарю по новому стилю лето наступает с 1 июня. По астрономическому же - спустя три недели, когда происходит солнцестояние. Знаменательный день летнего солнцестояния приходится на 21 июня. Нынче по московскому времени этот переломный момент произойдет в 5 часов 42 минуты. Солнце в своем движении достигнет наибольшей высоты и начнет опускаться вниз. Известно, что до 21 июня Солнце движется в созвездии Тельца, а потом - в созвездии Близнецов, в котором и находится точка летнего солнцестояния. С момента прохождения Солнца через эту точку и наступает астрономическое лето. В это время Земля отклонена по отношению к Солнцу на максимальный угол, поэтому в этот день солнечные лучи падают на Северное полушарие нашей планеты максимально отвесно и максимально долго.

С этого же дня угол падения лучей Солнца на Землю начинает уменьшаться, постепенно сокращается и продолжительность дня. Продолжительность дня в момент солнцестояния достигает 17 час 34 мин и остается одинаковой в течение нескольких суток. В это время наблюдаются самые короткие ночи - они длятся 6 час 26 мин.

После летнего солнцестояния солнце в годовом движении по небесному своду вновь приближается к экватору, которого достигает в день осеннего равноденствия - 22 сентября. Все это время северное полушарие Земли получает самую активную энергию, излучаемую Солнцем.

Кстати, в биоэнергетике 21 июня считают днем невероятной силы, потому что Солнце будет очень долго делиться своей энергией. Это день творческих людей для начала новых дел и завершения старых. Кроме того, день солнцестояния дарит позитив тем, кто встретит рассвет на природе - им здоровье и силы обеспечены на весь год!

Роза Шафикова, заслуженный метеоролог РФ