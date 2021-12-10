 В Татарстане не планируется продлевать школьные каникулы из-за коронавируса
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В Татарстане не планируется продлевать школьные каникулы из-за коронавируса

Любовь Авдонина заявила, что коронавирус для детей представляет меньшую опасность, чем грипп.

Республика
10 декабря 2021  17:57
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане не плинируется продление школьные каникулы из-за коронавируса, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции 10 декабря.

По ее словам, коронавирус для детей представляет меньшую опасность, чем грипп. Дети болеют им меньше, чем взрослые, а смертности от коронавируса нет.

Он добавила, что сейчас доля вакцинированных от гриппа детей в республике составляет 60%.

Но тем не менее, все школьные мероприятия и утренники должны проводится по отдельности для каждого класса или группы.

Ранее сообщалось, что Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков.

 

 

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