В Татарстане не планируется продлевать школьные каникулы из-за коронавируса

В Татарстане не плинируется продление школьные каникулы из-за коронавируса, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции 10 декабря.

По ее словам, коронавирус для детей представляет меньшую опасность, чем грипп. Дети болеют им меньше, чем взрослые, а смертности от коронавируса нет.

Он добавила, что сейчас доля вакцинированных от гриппа детей в республике составляет 60%.

Но тем не менее, все школьные мероприятия и утренники должны проводится по отдельности для каждого класса или группы.

Ранее сообщалось, что Татарстан не будет пилотной зоной для вакцинации подростков.