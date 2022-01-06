 В Татарстане не продлят школьные каникулы из-за ковида
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В Татарстане не продлят школьные каникулы из-за ковида

Все учреждения будут работать в штатном режиме.

Республика
6 января 2022  14:15
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане не планируют продлевать школьные каникулы из-за эпидемиологической обстановки. Об этом на пресс-конференции заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Вполне ожидаемо будет увеличение числа заболеваний после каникул, однако все учреждения начнут работать в штатном режиме», — отметила Авдонина.

Напомним, сейчас в Татарстане ожидают детскую вакцину против против коронавируса. Приступить к вакцинации несовершеннолетних планируют сразу после получения препарата. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки COVID-19 заболели 91 человек.

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