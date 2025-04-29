В Татарстане не выявлено случаев клещевых инфекций

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Республика
29 апреля 2025  16:08

Несмотря на раннюю активность клещей в этом сезоне, в Татарстане пока не зарегистрировано случаев заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. По данным заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, первый укус клеща в республике был зафиксирован еще 26 марта.

«С учетом теплой весенней погоды число обращений по поводу укусов клещей увеличилось. Всего зарегистрировано 864 случая, что соответствует средним многолетним показателям», – отметила Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе». Специалисты продолжают мониторить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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