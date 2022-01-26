 В Татарстане новый антирекорд по COVID-19 – 367 случаев за сутки
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В Татарстане новый антирекорд по COVID-19 – 367 случаев за сутки

В России за сутки зафиксировали более 74 тыс. пациентов.

Республика
26 января 2022  12:22
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане выявили 367 зараженных коронавирусом за сутки, это новый антирекорд за все время пандемии. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию COVID-19.

За весь период пандемии в республике ковидом заболели более 46 тыс. человек, из них выздоровели более 38 тыс. Летальных исходов медики зафиксировали более полторы тыс. случаев.

По России за сутки обнаружили более 74 тыс. случаев заражения. За весь период обнаружили более 1 млн случаев, вылечилось более 10 млн человек. Летальных исходов насчитывается более 300 тыс. случаев.

Напомним, минздрав России разработал памятку для пациентов, у кого COVID-19 протекает бессимптомно и в легкой форме.

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