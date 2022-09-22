В Татарстане объем вкладов населения в банках вырос на 6% до 800 млрд рублей

В Татарстане банковская система обладает высокой устойчивостью, а также пользуется высоким доверием у представителей бизнес-сообщества и частных лиц. Об на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«В республике объем привлеченных средств достиг 1,8 трлн рублей. Из них вклады населения — порядка 800 млрд рублей. Отмечу, что, несмотря на текущую ситуацию, они выросли с начала текущего года на 6%», — подчеркнул Президент РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отменила выступление на XIX Международном банковском форуме в Казани. Однако в программе мероприятия глава ЦБ по-прежнему заявлена — по ней она должна выступить сегодня, 22 сентября. Напомним, Эльвира Набиуллина должна была выступить на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики».