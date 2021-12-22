В Татарстане обнаружили 100 новых случаев COVID-19

В Республике Татарстан коронавирусной инфекцией заболели 100 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

За весь период пандемии в республике зафиксировали более 41 тыс. случая заражения коронавирусом. Вылечились более 35 тыс. пациентов. Число летальных исходов – более одной тысячи человек.

По России за сутки обнаружили более 25 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли из-за COVID-19 уже более 300 тыс. человек по всей стране.