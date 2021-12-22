 В Татарстане обнаружили 100 новых случаев COVID-19
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В Татарстане обнаружили 100 новых случаев COVID-19

Число летальных исходов по России превысило отметку в 300 тыс. человек.

Республика
22 декабря 2021  12:38
Автор:
Ольга Ильина

В Республике Татарстан коронавирусной инфекцией заболели 100 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

За весь период пандемии в республике зафиксировали более 41 тыс. случая заражения коронавирусом. Вылечились более 35 тыс. пациентов. Число летальных исходов – более одной тысячи человек.

По России за сутки обнаружили более 25 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли из-за COVID-19 уже более 300 тыс. человек по всей стране.

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В Татарстане обнаружили 100 новых случаев COVID-19
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