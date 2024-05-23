В Татарстане обновят список «первоочередников» на поступления в ссузы

news_top_970_100
Республика
23 мая 2024  09:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане хотят ввести изменения в административный регламент предоставления услуги по обучению в образовательные организации среднего профессионального образования. Под подписью министра образования Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина приказ находится на проверке антикоррупционной проверки. В случае положительного согласования, изменения будут актуальны уже на начало ближайшей приемной комиссии.

В этом документе говорится о том, что необходимо добавить абзац, предоставляющий право на зачисление в образовательную организацию в первоочередном порядке для лиц, указанных в статье 71 Федерального закона об образовании. 

В перечень льготных категорий войдут: дети умерших из-за коронавирусной инфекции медицинских работников, которые исполняли трудовые обязанности, герои России, мобилизованные и их дети, добровольцы, бойцы специальной военной операции и сотрудники правоохранительных огранов, участники боевых действий 2014 года в ДНР и ЛНР и дети военнослужащих, погибших за границей России во время выполнения поставленных задач.

Отмечается, что право на зачисление не зависит от результатов освоения образовательной программы основного или среднего общего образования и наличия договора о целевом обучении.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы, представленные к званию Героя Советского Союза
«Вернуть имя героя - в семью»
Центральные городские дороги важнее поселковых?
Алексей Белов: Мужчине для счастья нужно любимое дело
Алексей Белов: Мужчине для счастья нужно любимое дело
В Казани задержан курьер мошенников, похитивший у пожилых людей более 1 млн рублей
Как в Казани будут праздновать «Каравон»
Как в Казани прошел День печати Татарстана
Как в Казани прошел День печати Татарстана
В Казани букву «М» на мосту Миллениум осветят прожекторами