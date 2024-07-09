В Татарстане оборот общепита вырос на 4,6% с начала года

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Республика
9 июля 2024  09:35
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Татарстанстата, за первые пять месяцев 2024 года оборот заведений общественного питания в республике составил 30,6 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае оборот ресторанов, кафе и баров достиг 6,5 млрд рублей, увеличившись на 3,6% по сравнению с прошлым годом и на 1,6% по сравнению с апрелем. 

Отметим, что в этом году оборот общепита в Татарстане демонстрировал положительную динамику, за исключением марта, когда он снизился на 1,4%. Тем не менее, за I квартал 2024 года оборот общепита составил 17,8 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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