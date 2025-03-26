В Татарстане обозначили зоны возможного подтопления перед паводком

news_top_970_100
Республика
26 марта 2025  08:49

Росреестр и Роскадастр Татарстана предупредили жителей о 24 зонах возможного затопления и подтопления, внесенных в ЕГРН. Эти территории общей площадью более 1,6 тыс. га расположены в Альметьевске, Агрызе, Буинском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Специалисты разъясняют, что подтопление происходит из-за подъема грунтовых вод, а затопление - вследствие разлива рек или обильных осадков. На этих территориях действуют особые ограничения: запрещено капитальное строительство без защитных сооружений, размещение свалок, кладбищ и использование химикатов.

По данным МЧС, на реках республики пока наблюдается понижение уровня воды. Исключение составляет лишь низководный мост в Азнакаевском районе, где зафиксирован перелив воды.

Проверить, попадает ли участок в зону риска, можно на Публичной кадастровой карте или через выписку из ЕГРН, доступную на портале госуслуг и в МФЦ.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане за пять лет отреставрировано 10 мечетей и медресе
В Татарстане начался сезон ямочного ремонта: завершение работ планируется уже этой весной
Масштабное обновление дорожной сети Татарстана в 2025 году
Эвакуация в больнице Казани оказалась учебной
Расширение эксперимента по сбору биометрии: более 2 млн данных и 11 тыс. нарушителей выявлено
Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России
Илья Славутский удостоен звания заслуженного артиста России
В 2025 году в Казанской агломерации отремонтируют более 21 км дорог
В Хакасии ввели запрет на принуждение к абортам