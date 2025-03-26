В Татарстане обозначили зоны возможного подтопления перед паводком

Росреестр и Роскадастр Татарстана предупредили жителей о 24 зонах возможного затопления и подтопления, внесенных в ЕГРН. Эти территории общей площадью более 1,6 тыс. га расположены в Альметьевске, Агрызе, Буинском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах.

Специалисты разъясняют, что подтопление происходит из-за подъема грунтовых вод, а затопление - вследствие разлива рек или обильных осадков. На этих территориях действуют особые ограничения: запрещено капитальное строительство без защитных сооружений, размещение свалок, кладбищ и использование химикатов.

По данным МЧС, на реках республики пока наблюдается понижение уровня воды. Исключение составляет лишь низководный мост в Азнакаевском районе, где зафиксирован перелив воды.

Проверить, попадает ли участок в зону риска, можно на Публичной кадастровой карте или через выписку из ЕГРН, доступную на портале госуслуг и в МФЦ.