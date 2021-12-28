В 67-м микрорайоне Набережных Челнов появится новый детский сад

В Набережных Челнах появится новый детский сад. Проект одобрили на заседание Инвестиционного совета, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Детский сад планируют построить в 67-м микрорайоне города. Там будет открыто 44 рабочих места.

«Для строительства этого детского сада необходим земельный участок на 8,2 тыс. кв. метров», — подчеркнула директор детского сада Алиса Харисова.

По словам мэра автограда Наиля Магдеева, город полностью готов к созданию новых социально-важных объектов.

Рустам Минниханов одобрил проект и поручил приступить к его реализации в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Казани появится канатная дорога, которая должна соединить между собой парк имени Горького и «Ак Барс Арену». Помимо этого, в Верхнеуслонском районе должна появится смотровая башня, которая будет реализовываться по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».