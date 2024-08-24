В Татарстане объявили об «Агростартапе» для поддержки начинающих фермеров

В Татарстане в 2024 году финансирование программы «Агростартап», реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 369,2 млн рублей. С начала реализации проекта было выделено 917,7 млн рублей, что позволило создать новые рабочие места и увеличить поголовье крупного рогатого скота на 8 887 голов.

В этом году планируется поддержать 71 субъект МСП и привлечь к кооперации 2 300 новых членов. Программа направлена на поддержку начинающих фермеров, занимающихся различными направлениями сельскохозяйственного производства, включая молочное животноводство, выращивание крупного рогатого скота, овец, коз, птицы, лошадей, рыбы, картофеля, овощей, зерновых и других культур, а также кролиководство, выращивание улиток и грибов.

Начинающий фермер может получить грант до 5 млн рублей при разведении КРС (мясо, молоко) и до 3 млн рублей на другие направления. В случае вхождения в сельхозкооператив сумма гранта может быть увеличена на 1 млн рублей, который войдет в неделимый фонд кооператива. Минимальный размер гранта составляет 1,5 млн рублей.

Для участия в программе необходимо соответствовать ряду требований. Заявитель должен быть КФХ или ИП, являющимся главой КФХ, зарегистрированным на сельской территории или в сельской агломерации. Он не должен был получать финансовую поддержку (кроме социальных выплат), субсидий или грантов, в том числе гранта на поддержку начинающего фермера.

Кроме того, заявитель должен иметь проект создания и/или развития КФХ, направленный на ежегодное увеличение объема сельхоз продукции на 8%, оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, сохранить количество созданных рабочих мест в течение пяти лет, а также осуществлять деятельность КФХ не менее пяти лет.

Для участия в программе необходимо узнать сроки проведения конкурсного отбора на сайте регионального органа управления АПК, обратиться в Центр компетенций для подготовки документов и бизнес-плана, а также подать заявку в электронной форме через «Электронный бюджет» с приложением электронных копий документов, заверенных усиленной электронной подписью.

Комиссия оценивает проекты по критериям и определяет получателей гранта.