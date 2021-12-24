 В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 25-26 декабря
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В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 25-26 декабря

Ожидается сильный ветер до 22 м/с.

Республика
24 декабря 2021  14:27
Автор:
Ольга Ильина

Гидрометцентр Татарстана предупредил о штормовом предупреждении днем 25-го декабря и ночью 26 декабря. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
По данным метеорологов, в Татарстане и в столице республики днем 25 декабря и ночью 26 декабря возможен сильный южный ветер 17-22 м/с. Более того, в период с 15:00 25 декабря до 7:00 часов 26 декабря местами ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.
Также ожидается метель с ухудшением видимости до 500 м, сильный снег, на дорогах снежные заносы.

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