В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 25-26 декабря

Гидрометцентр Татарстана предупредил о штормовом предупреждении днем 25-го декабря и ночью 26 декабря. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По данным метеорологов, в Татарстане и в столице республики днем 25 декабря и ночью 26 декабря возможен сильный южный ветер 17-22 м/с. Более того, в период с 15:00 25 декабря до 7:00 часов 26 декабря местами ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

Также ожидается метель с ухудшением видимости до 500 м, сильный снег, на дорогах снежные заносы.