В Татарстане определились сроки навигации маломерных судов

Постановление о введении правил пользования объектами для плавания на маломерных судах в Татарстане сейчас проходит экспертизу.

Согласно этому постановлению, при наличии расстановки плавучих предметов разрешен выход маломерных судов с момента открытия навигации до ее закрытия. Это касается судоходных водоемов.

На несудоходных водоемах – только после спада паводковых вод до начала ледостава.

С учетом климатических условий начало выпадет на 25 апреля, а окончание на 1 ноября.

Сроки могут меняться на основании постановления правительства на основании прогнозов синоптиков.

Отмечается, что эти правила не касаются судов во владении властей или учреждений для осуществления профессиональной деятельности.