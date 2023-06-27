В Татарстане осудят тренера, по вине которого на ребенка упали футбольные ворота

В суд передали уголовное дело в отношении 56-летнего тренера по футболу, по вине которого на 13-летнего ребенка упали ворота. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, тренер привез команду учеников на футбольный турнир в Молодежном Центре «Волга». 27 марта во время тихого часа он самовольно вывел детей на площадку, чтобы провести тренировку, и установил на ней ворота.

«В результате два мальчика повисли на перекладине, которая опрокинулись под их весом. При этом перекладина ворот упала на голову 13-летнего мальчика, в результате чего был причинен тяжкий вред его здоровью», — отметили в пресс-службе.

Свою вину мужчина полностью признал и выплатил моральный ущерб потерпевшему.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах из-за гибели рабочего под суд пойдет руководитель организации. Для выполнения работ была использована самодельная металлическая корзина, установленная на электропогрузчике. В результате корзина опрокинулась, 55-летний рабочий упал и скончался на месте.