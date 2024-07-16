В Татарстане осуждены участники группового похищения и вымогательства

Зеленодольский городской суд вынес приговор участникам группового похищения и вымогательства, совершенного в ноябре 2019 года.

Группа молодых людей под угрозой насилия требовала у жителя Зеленодольского района 15 тысяч рублей. После отказа передать деньги, они избили потерпевшего, силой посадили в автомобиль и отвезли в квартиру в Зеленодольске, где продолжили избиения. В результате потерпевшему пришлось отдать ключ и документы от принадлежавшего ему автомобиля Honda Civic, а также подписать договор купли-продажи транспортного средства, чтобы спасти свою жизнь.

В феврале 2022 года было возбуждено уголовное дело. В марте того же года преступники были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан.

Лидеру группы назначено 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Четырем другим участникам – по 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Один из сообщников получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.