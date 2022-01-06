В Татарстане за сутки от COVID-19 скончалось шесть человек

В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса погибли еще шесть человек. Об этом на пресс-конференции заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«За последние сутки мы потеряли шесть человек. Это печальная новость, которая говорит о важности тех мероприятий, которые проводятся в республике», — отметил эпидемиолог.

Жертвами вируса стали трое мужчин: 1952, 1938 и 1955 годов рождения, а также три женщины: 1947, 1938 и 1950 года рождения, уточнили в пресс-службе Минздрава РТ.

Всего в Татарстане с начала пандемии от коронавируса умерло 1471 человека.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в республике только 30% человек ревакцинировались от COVID-19.