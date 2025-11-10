В Татарстане откроют дополнительные участки для выборов в парламент Кыргызстана

Для граждан Кыргызстана, проживающих в Татарстане, будут организованы два дополнительных избирательных участка для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Голосование запланировано на 30 ноября 2025 года.

Решение было согласовано в ходе рабочей встревице-премьера Правительства Татарстана Василя Шайхразиева и Генерального консула Кыргызстана в Казани Эрика Бейшембиева. Избирательные участки будут размещены в Казани на базе Генерального консульства Кыргызской Республики и в Набережных Челнах в Доме дружбы народов «Родник».

Заместитель Премьер-министра РТ поручил профильным министерствам и муниципалитетам оказать содействие в организации избирательного процесса. На территории Татарстана в настоящее время проживает около 5,5 тысяч граждан Кыргызстана, которые смогут воспользоваться расширенными возможностями для реализации своего избирательного права.