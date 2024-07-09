В Татарстане открыли новые пляжи в Алькеевском и Спасском районах

В Татарстане открылись два новых благоустроенных пляжа в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

В Алькеевском районе, в селе Сиктерме, обустроена новая пляжная зона, оснащенная необходимой инфраструктурой: крытые беседки, катамараны, зона для барбекю. В Спасском районе, на рыболовной базе «Три берега Болгар», в деревне Ржавец, в месте слияния рек Волга и Кама, обустроен пляж с возможностью купания как с берега, так и с плавучей понтонной платформы.

Открытие новых пляжей позволит расширить туристический потенциал республики и привлечь большее количество гостей.