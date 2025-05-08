В Татарстане открыли новый памятник поэту-фронтовику в честь Дня Победы

В сквере «Молодежный» Казани состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту-фронтовику Фатыху Кариму. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, прошло с участием главы Татарстана Рустама Минниханова и представителей творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фатых Карим прошел боевой путь от Подмосковья до Восточной Пруссии, будучи награжденным орденом Отечественной войны I степени. Его стихи, публиковавшиеся во фронтовых газетах, стали символом мужества и любви к Родине.

«Этот памятник – важный вклад в сохранение памяти о поколении победителей», – подчеркнул Минниханов, отметив особую роль семьи поэта в увековечивании его наследия. Монумент создан московскими скульпторами Мельниковым и Карамяном после творческого конкурса 2020 года.