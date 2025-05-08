В Татарстане открыли уникальную цифровую выставку о детях войны

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Республика
8 мая 2025  14:37

В преддверии Дня Победы в Татарстане впервые представили цифровую выставку «История в лицах: Дети войны Республики Татарстан. Особое поколение». Проект, реализованный при поддержке Фонда Президентских грантов, объединил ранее не публиковавшиеся фотографии, воспоминания и видеоматериалы о военном детстве.

На выставке можно увидеть уникальные кадры: дети у станков, сбор хвороста в лесу, работа на полях. «Каждая история требует внимания и уважения. Эти материалы станут важным элементом патриотического воспитания», — отметила руководитель проекта Аделина Павлова.

Проект охватил более 100 тысяч участников, исследовавших семейные архивы. Организаторы подчеркивают: такие свидетельства помогают сохранить живую память о войне и передать её новым поколениям.

Выставка доступна онлайн. Партнёрами выступили Минкульт РТ,  Татмедиа и ветеранские организации.

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В Татарстане открыли уникальную цифровую выставку о детях войны
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