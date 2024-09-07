В Татарстане открылись 22 центра поддержки добровольчества

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Республика
7 сентября 2024  09:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Благодаря реализации национального проекта «Образование», в Татарстане открылись 22 центра общественного развития и поддержки волонтерских инициатив «Добро.Центр».

Новые центры станут точками притяжения для более чем 178 тысяч добровольцев, которые на сегодняшний день оказывают помощь нуждающимся по всему Татарстану. Среди них волонтеры-медики, доноры, «серебряные» волонтеры, поисково-спасательные отряды, участники экологических движений и многих других.

Для развития сети «Добро.Центров», а также привлечения в ряды волонтеров новых активистов, в республике реализуется целый ряд мероприятий. Среди них — премия «Добрый Татарстан», форум #НаДобройВолне, конкурсы для волонтерских организаций, обучающие семинары и вебинары.

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