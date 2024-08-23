В Татарстане открылся «Агробиотехнопарк»

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Республика
23 августа 2024  12:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетили площадку ООО «Агробиотехнопарк» в Лаишевском районе республики.

Гости ознакомились с разработками в области селекции семян, в частности, с сортами и гибридами подсолнечника, созданными для классической технологии возделывания.

Затем состоялось торжественное открытие Агробиотехнопарка Казанского государственного аграрного университета. Рустам Минниханов подчеркнул важность развития сельскохозяйственного сектора для Татарстана, несмотря на ее промышленный характер.

В честь открытия Агробиотехнопарка республика подарила Казанскому аграрному университету сертификат на приобретение селекционного комбайна.

Ректор университета подчеркнул, что новый технопарк станет прекрасной базой для развития аграрной науки и подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Рустам Минниханов и Оксана Лут осмотрели Агробиотехнопарк, оценили оснащенность агролабораторий и пообщались с победителями регионального этапа Всероссийского конкурса АгроНТРИ-2024. Также была представлена выставка студенческих стартапов в области агротехнологий.

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