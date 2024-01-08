В Татарстане открылся еще один ФАП

Современное здание ФАПа построено в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»

ФАП включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты. Здание подключено к необходимым коммуникациям, системе водоснабжения. Здесь есть все для комфортного пребывания и пациента, и медицинского работника. ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, изделиями для оказания доврачебной и неотложной помощи. Так, для экстренной помощи, а также организации транспортировки в стационар, в оснащение входит электрокардиограф, дефибриллятор, электрическое термоодеяло, ручной дыхательный аппарат. Также в распоряжении фельдшера есть спинальный щит, носилки, пульсоксиметр, комплект транспортных шин.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ, в Черемшанском районе на данный момент работают 34 ФАПа.