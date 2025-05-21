В Татарстане отмечается повышение престижа рабочих профессий

В рамках реализации национального проекта «Кадры» в Татарстане активно развивается направление «Человек труда», направленное на популяризацию рабочих специальностей. Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, уже сейчас отмечается повышение престижа подобных специальностей в обществе.

В 2025 году республика станет площадкой для ключевых федеральных событий в сфере профориентации. Так, в июне запланировано проведение Всероссийской ярмарки трудоустройства, приуроченной ко Дню молодежи. А в сентябре Казанский радиомеханический колледж примет участников федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» по специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Кроме того, особое внимание уделяется практико-ориентированному обучению. Например, в текущем году более 300 студентов пройдут подготовку в составе студенческих отрядов, что почти вдвое превышает показатели прошлого года. Программа «Больше, чем работа» помогает молодым специалистам не только получить профессию, но и сразу трудоустроиться на промышленные предприятия республики.

«Мы создаем комплексную систему поддержки рабочих специальностей через конкурсы профмастерства, ярмарки вакансий и современные программы обучения», – отмечают в министерстве. Такой подход уже доказал свою эффективность в подготовке квалифицированных кадров для экономики региона.