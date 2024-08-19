В Татарстане отремонтируют гидротехнические сооружения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило тендер на ремонт гидротехнических сооружений в Кайбицком и Тетюшском районах республики. Начальная стоимость контракта составляет почти 39 млн рублей.

Согласно тендерной документации, в селе Большое Подберезье Кайбицкого района планируется отремонтировать гидротехническое сооружение, а в селе Малые Атряси Тетюшского района – ГТС и насосную станцию.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Татарстана.