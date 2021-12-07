В Татарстане отстранили от работы 30 учителей, не прошедших вакцинацию

В Татарстане уже 30 учителей отстранены от работы за отказ проходить вакцинацию, сообщил во время прямого эфира в Instagram министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Есть постановление об обязательной вакцинации. А сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость», – объяснил Хадиуллин.

Также он призвал работников образовательной сферы не откладывать вакцинацию и сделать ее для избежания проблем с администрацией школы и собственных.

Ранее сообщалось, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить темпы вакцинации студентов, пенсионеров, а также работников из сферы услуг.