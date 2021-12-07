 В Татарстане отстранили от работы 30 учителей, не прошедших вакцинацию
news_header_top_970_100

В Татарстане отстранили от работы 30 учителей, не прошедших вакцинацию

Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Республика
7 декабря 2021  10:13
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане уже 30 учителей отстранены от работы за отказ проходить вакцинацию, сообщил во время прямого эфира в Instagram министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Есть постановление об обязательной вакцинации. А сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость», – объяснил Хадиуллин.

Также он призвал работников образовательной сферы не откладывать вакцинацию и сделать ее для избежания проблем с администрацией школы и собственных.

Ранее сообщалось, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить темпы вакцинации студентов, пенсионеров, а также работников из сферы услуг.

 

Новости
В Казани водитель наехал на ребенка в санях, который оказался на проезжей части
В Татарстане в 2022 году повысят зарплаты учителей
Женщине, попавшей под трамвай у Московского рынка в Казани, оторвало руку
В Казани прошел гала-концерт фестиваля «Добрая волна» с Игорем Крутым и Димой Биланом
В Казани 10 человек пытались проехать без QR-кода в электротранспорте
Детский омбудсмен РТ взяла на особый контроль инцидент с избиением полуторогодовалой девочки
В Татарстане отстранили от работы 30 учителей, не прошедших вакцинацию
В Казани бойцы ОМОН вывели девушку с экзамена в ГАИ